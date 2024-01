Empresa gaúcha, o Grupo Asun é a primeira rede de supermercados brasileira a participar do Janeiro Vegano, uma campanha global que estimula os consumidores a experimentarem a alimentação vegana no mês. As lojas da varejista prometem ter descontos em produtos e criar pratos veganos no cardápio oferecido nas unidades para estimular o consumo de alimentos de origem vegetal. A rede afirma que as ofertas também ficam disponíveis no site e no aplicativo.