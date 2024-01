Empresa de Porto Alegre com 34 anos no mercado de telecomunicações, a TLSV abriu 100 vagas para instalador e reparador de telecom para prestação de serviços às operadoras Vivo e Claro. Recentemente, a companhia foi comprada pelo GPS, grupo de São Paulo com capital aberto na bolsa de valores, 48 empresas e 150 mil funcionários, sendo que 500 ficam no Rio Grande do Sul. A negociação não teve o valor informado.