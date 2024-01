Dois anos após inaugurar no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, o restaurante Mizu, de alta gastronomia, está se mudando para o bairro Boa Vista. Com investimento de R$ 3 milhões, o novo local, na Rua Anita Garibaldi, está há quatro meses em obras. Será maior do que o antigo espaço, saindo de 60 para 250 metros quadrados. Um dos motivos da troca é atender um público maior, conta o sócio Júnior Pirovano.