O fechamento de registros de microempreendedor individual (MEI) saltou 33% em 2023. Foram 98.504 contra 74.309 do ano anterior. Desde a sua criação, a inadimplência é alta entre estes pequenos empreendedores. Mais do que o valor que precisam pagar, há uma dificuldade de organização das contas, especialmente a separação das finanças pessoais das do negócio.