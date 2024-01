A nova rodada de altas temperaturas provoca o consumo típico do calor. Segundo pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), 82,6% dos comerciantes de eletrodomésticos estão vendendo mais aparelhos de ar condicionado split do que no ano passado. O preço médio é R$ 2,4 mil.