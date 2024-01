Alternativas para que os produtos da Apple caibam no bolso do comprador são os desafios encampados pela iPlace, revendedora da marca que pertence ao grupo gaúcho Herval. Sem envolver redução de preço, o que é difícil de ocorrer nos produtos da marca norte-americana, a estratégia tem sido longos parcelamentos para o consumidor de varejo, especialmente no iPhone, inclusive com um plano de assinaturas.