Salvo algo extraordinário, o corte no preço do diesel pela Petrobras fará o litro do combustível voltar a menos de R$ 6 no Rio Grande do Sul. A redução na refinaria será de R$ 0,24 nesta sexta-feira (8). Na bomba, a diminuição chega um pouco menor, mas o suficiente para mexer bem no atual preço dos postos gaúchos, que, segundo a Agência Nacional do Petróleo, está em R$ 6,12 para o diesel S10, que é menos poluente. Há, com isso, potencial de o valor chegar ao patamar de agosto. O diesel tem efeito grande em cascata na inflação, por abastecer o transporte rodoviário, especialmente de cargas.