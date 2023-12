Indústria de embalagens de Harmonia, no Vale do Caí, a Grunflex está recolhendo plástico usado em escolas públicas da cidade para transformá-lo em novos produtos na sua usina de reciclagem. Para turbinar o projeto, criou e está entregando um livro que conta o processo de uma forma lúdica para crianças. Assim, estimula a separação do lixo e a entrega do material para coleta.