Empresa calçadista com sede em Minas Gerais, a Luiza Barcelos está construindo uma nova fábrica no Rio Grande do Sul, que é o triplo da anterior. A sede continuará em Belo Horizonte, mas diversas atividades administrativas virão para a unidade gaúcha, que também produzirá mais para atender ao aumento das vendas da marca. A estrutura será inaugurada em janeiro e passará a ter 5,5 mil metros quadrados de área construída, além de um pátio de 2 mil metros quadrados, onde também são realizadas etapas do processo fabril.