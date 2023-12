Prestes a completar 70 anos em 2024, a Fida comprou uma nova fábrica de calcário com jazida em Caçapava do Sul, onde tem sede. A adquirida é a Calcário Mudador, da Companhia Basileira do Cobre (CBC). O valor do negócio, porém, não é informado. A ideia é, nos próximos dois anos, ampliar em 20% o volume de vendas, renovando o atual recorde de 1 milhão de toneladas de calcário por ano. A expansão abrirá 70 empregos, que se somarão aos atuais 20 da unidade produtiva comprada e aos 420 que a empresa já possui.