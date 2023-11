Petróleo começa a quinta-feira com queda firme de 1%, com o barril a US$ 80, após a OPEP+, que reúne os países exportadores da commodity, adiou a reunião, gerando expectativa de que poderia cortar a produção menos do que o previsto. Em nova reunião, o presidente Lula voltou a cobrar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pela redução nos preços dos combustíveis.