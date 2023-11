Apartamentos com até 90 metros quadrados foram os únicos com crescimento de vendas em Porto Alegre de janeiro a setembro. O avanço foi de 9,9% sobre o mesmo período do ano passado. O levantamento é da startup Loft, com dados da prefeitura de imóveis novos e usados. No caso dos médios, entre 90 e 139 metros quadrados, a comercialização caiu 6%. Um tombo é verificado entre os maiores, com mais de 140 metros quadrados, que acumulam queda de 17,8%.