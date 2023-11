Um mirante de 10 metros de altura com vista para o mar é o atrativo de um novo condomínio a ser construído em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Já com as licenças emitidas pela prefeitura, o Mirador Playa Arenas terá 179 lotes em 10,5 hectares. As obras começarão em março de 2024, diz o coordenador de Relações com o Mercado da Wagnerpar, Victor Cabral Júnior. O investimento, porém, não é divulgado.