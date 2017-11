ParkShopping Canoas / Divulgação

O novo shopping de Canoas bateu o martelo na data de abertura para o público. Será em 24 de novembro, informou a empresa Multiplan para a coluna Acerto de Contas. Ficou para alguns dias depois do previsto inicialmente, mas exatamente um mês antes do Natal, principal data de vendas do ano para o comércio.

O empreendimento foi chamado de ParkShopping Canoas e funcionará todos os dias das 10h às 22h. Segundo a Multiplan, 88,4% da chamada área bruta locável (ABL) está ocupada.

As âncoras são Lojas Renner, Lojas Americanas, Riachuelo, HotZone e Centauro. A empresa destaca ainda o hipermercado Zaffari, a segunda loja da norte-americana Forever 21 no Rio Grande do Sul e a UCI Cinemas, com sua primeira operação no Estado.

No total, estão sendo gerados 3 mil empregos. Ainda há vagas para serem preenchidas, tanto para o shopping quanto para as lojas. O Banco de Oportunidades em parceria com a prefeitura de Canoas continua ativo, mas o shopping também está recebendo currículos por e-mail (contato@parkshoppingcanoas.com.br). As pessoas podem enviar as informações e é dado o encaminhamento de acordo com o perfil

O ParkShopping vai abrir para o público já com a decoração de Natal. A campanha para a época ainda vai envolver atividades no Parque Municipal Getúlio Vargas, que fica em frente ao shopping