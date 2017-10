São vagas de emprego em diversas farmácias do RS André Ávila / Agencia RBS

Quem nunca disse que tem farmácia abrindo em cada esquina de Porto Alegre? É um setor que cresce bastante. Inclusive, durante o auge da crise, foi o único segmento a sustentar crescimento de vendas nos indicadores.

No Rio Grande do Sul, há mais de 5,3 mil farmácias. É o dobro do que há 20 anos, segundo o Conselho Regional de Farmácia.

Quase 700 delas ficam em Porto Alegre. Detalhe observado pelo site Adzuna: é uma farmácia a cada 2 mil habitantes da Capital.

É um setor que gera uma quantidade interessante de empregos. Em parceria com a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, o portal Adzuna tem mais de 1 mil vagas de emprego em farmácias do Rio Grande do Sul. Algumas das vagas disponibilizam o nome da empresa que está buscando o trabalhador.

No levantamento enviado para a coluna Acerto de Contas, foi identificada uma média de salário de R$ 1.696. A remuneração mais alta atinge R$ 5 mil.