Franquias do One Spa seguem sempre o mesmo padrão

O One Spa prepara a inauguração da quarta unidade em novembro, em Porto Alegre. Será na quarta-feira da semana que vem (08) e ficará no Trend City, informou a empresa para a coluna.

A nova operação segue o padrão estabelecido para as franquias da rede. Terá ambiente com cinco salas para medicina e estética, massagens, spas e relaxamentos, além de tratamentos corporais e espaço para eventos personalizados.

Chamou a atenção da coluna o aumento da meta de expansão. Praticamente dobrou desde a última vez que divulgamos os planos do One Spa. A expectativa agora é implantar 120 unidades até 2022, atingindo um faturamento de R$ 187 milhões ao ano.

— Os motivos são a melhora da economia para o longo prazo, superação de metas da loja inaugurada no fim do ano passado e o investimento em uma tecnologia exclusiva entre as clínicas estéticas do Estado, que rendeu aumento na procura dos serviços — lista o gerente de expansão, Leandro Oliveira.