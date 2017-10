O evento é promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social. Segundo a FGTA, a maioria das vagas tem remuneração entre um e dois salários mínimos. As vagas de salários maiores exigem nível técnico e superior, claro.

Atenção porque haverá alteração nas rotinas de atendimento na sexta-feira. Agências FGTAS/Sine TudoFácil Centro e Zona Sul prestarão apenas o serviço de entrega de Carteira de Trabalho durante todo o dia. Já as Agências FGTAS/Sine Centro e Azenha estarão fechadas. Os servidores das unidades atenderão ao público no EmpregarRS. Na Capital, o evento será no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Rua Coronel Vicente, 281), das 9h às 16h.