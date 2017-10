Quando o planeta estava ainda em formação, vendaval e trevas se alternavam na escuridão do caos. Hoje, após bilhões de anos, o governo desta República age contra a luz. Voltamos à escuridão glorificando a visão do trabalho escravo.

São Josemaría Escrivá, que viveu a modernidade do século 20, via o trabalho como forma de santificação. A piedosa glória de ser "santo" _ pregava ele _ não se restringia a orar e só era efetiva "no trabalho do dia a dia, em servir ao bem".