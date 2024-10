A partir desta sexta-feira (11), as casas de apostas que não estiverem autorizadas a continuar operando de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Fazenda serão definitivamente bloqueadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). De acordo com o Governo, essa é a medida inicial que visa criar um ambiente mais seguro e controlado para os usuários. Até a manhã desta sexta-feira (10), 210 bets estavam autorizadas a operar no país.