Prazo para sacar dinheiro de bets irregulares termina nesta quinta; veja como fazer

Ministério da Fazenda divulgou na semana passada a lista de sites de apostas que foram autorizados a funcionar no Brasil. Clientes devem retirar os valores das casas que sairão do ar dentro do período estabelecido

10/10/2024 - 15h54min