Jair, o príncipe, nome histórico do Inter e campeão brasileiro em 1975, 1976 e 1979, é o convidado de honra do Peñarol para acompanhar a delegação no Rio de Janeiro, onde o clube uruguaio enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelas quartas de finais da Libertadores.