Sérgio Rochet foi decisivo na classificação do Uruguai contra o Brasil na Copa América. O goleiro do Inter fez uma excelente defesa no tempo normal, em chute de Raphinha, e depois pegou a cobrança de Éder Militão na disputa por pênaltis, em que os uruguaios venceram por 4x2 após o placar de 0x0 nos 90 minutos em Las Vegas.