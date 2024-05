Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, já está a caminho da Tailândia, onde na sexta-feira (17) participará do Congresso da Fifa para a votação da sede da Copa do Mundo feminina de 2027. O Brasil, que é o favorito, está na disputa com a candidatura conjunta de Alemanha, Holanda e Bélgica. Desta maneira, a reunião da entidade brasileira de futebol e clubes, para tratar da paralisação ou não das competições, ficou apenas para o dia 27 de maio.