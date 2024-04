O Al-Ittihad, time do ex-goleiro do Grêmio Marcelo Grohe, foi goleado nesta quinta-feira (11) pelo seu rival Al-Hilal por 4 a 1, na decisão da Supercopa da Arábia Saudita. A goleada, no entanto, não foi o que mais chamou a atenção. O que viralizou nas redes sociais foram as chicotadas — sim, isso mesmo — que o atacante marroquino Hamdallah recebeu de um homem que estava na arquibancada em meio a uma discussão após a partida.