O técnico Marcelo Bielsa passou os últimos dias em Gramado, na serra gaúcha, algo que faz com bastante frequência. No último final de semana, jantou com tranquilidade em uma cantina na região central da cidade. Mas sem tirar da cabeça o que vem pela frente na seleção uruguaia, que volta a jogar na data Fifa de março, contra País Basco e Costa do Marfim.