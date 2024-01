Diego Churín, ex-centroavante do Grêmio e hoje no Cerro Porteño, ficou ferido após uma enorme confusão no Estádio Defensores Del Chaco durante a partida entre o Cerro e o 2 de Mayo, na noite de segunda-feira (29), pelo campeonato paraguaio. O clube emitiu um comunicado oficial informando que Churín "recebeu um impacto de um projétil que ocasionou um corte em sua cabeça".