O que está acontecendo com Diego Rosa, ex-Grêmio, atualmente no Bahia, é o típico caso que exige necessidade de acompanhamento psicológico. Na derrota para o Jequié na estreia do campeonato estadual, ele foi vaiado pela torcida. Depois do jogo foi para as redes sociais e escreveu que estava se despedindo do futebol e que não jogaria mais.