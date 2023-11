O tradicional jornal El País do Uruguai está iniciando os preparativos para o início da votação do Prêmio Rei da América 2023, com a escolha do melhor jogador do continente na temporada. Como sempre, a expectativa é enorme para saber quem será o vencedor. Do futebol gaúcho, D'Alessandro ganhou em 2010, e Luan foi o escolhido em 2017.

Os destaques das Libertadores normalmente são os favoritos. Desta maneira, Germán Cano, campeão e artilheiro pelo Fluminense, surge com força. Mas por tudo que vem fazendo no Grêmio, Suárez está na briga para ficar pelo menos entre os três finalistas. O processo funciona da seguinte maneira: