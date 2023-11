As vagas para o Super Mundial da Fifa, com 32 clubes a partir de 2025, já estão em jogo. E metade delas estão preenchidas na América do Sul. Das seis vagas da Conmebol, três serão dos campeões da Libertadores de 2021 (Palmeiras), 2022 (Flamengo) e 2023 (Fluminense). O campeão da Libertadores de 2024 também confirma presença, e as duas vagas restantes serão definidas pelo ranking da Conmebol.