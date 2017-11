DENIS CHARLET / AFP

Falar mal dele perto dos fãs dos aspectos táticos do futebol é quase comprar briga. Mas o fato é que temos atualmente no mundo um dos técnicos mais badalados dos últimos tempos, mas que arruma crise toda hora, briga com quase todo mundo, é cheio de manias, e que na prática tem poucos bons resultados. Ou seja, reclama muito e vence pouco. Nada mais apropriado do que seu apelido: "El Loco". O argentino Marcelo Bielsa está atualmente no Lille, da França.

Ganhou carta branca e R$ 300 milhões para montar o time. Mandou dispensar 12 dos 29 jogadores do elenco e saiu contratando. Entre os que chegaram, dois brasileiros, Thiago Mendes e Luiz Araújo, do São Paulo. O resultado do "terremoto" promovido por Bielsa é o penúltimo lugar e a zona do rebaixamento no Campeonato Francês. Guardiola o definiu certa vez como o melhor técnico do mundo e sua fonte de inspiração. Mas a verdade é que "El Loco" ganha mais as manchetes por suas loucuras do que por bons resultados. Seus atletas recebem questionários com 200 perguntas para que ele possa compreender o que o seu comandado pensa.

No Lille, mandou espalhar pelo CT adesivos com 250 frases diferentes, inspiração de um sacerdote chileno. Por lá, já discutiu com jornalistas em uma entrevista coletiva. Em outra oportunidade, no começo da carreira no Newell's, mandou seu goleiro cobrar todos os tiros de meta direto para fora, no meio do campo, por entender que assim seria mais fácil recuperar a posse de bola. Mas Bielsa gosta mesmo é de analisar vídeos de futebol. Antes da Copa de 2002, foram 7 mil. Isso mesmo, 7 mil vídeos de partidas completas. Dirigindo a Argentina cheia de astros, chegou para esta Copa como favorito. Caiu na primeira fase. Um fiasco. Também era ele o técnico que perdeu a final da Copa América de 2004 para a seleção brasileira com aquele gol de Adriano nos instantes finais levando a decisão para os pênaltis. Em outra Copa América, a de 1999, Bielsa igualmente perdeu para o Brasil. Foi eliminado nas quartas pelo time que era comandado por Vanderlei Luxemburgo. É verdade que ele teve uma conquista importante, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas.