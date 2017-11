Gauchão feminino está entrando na fase de quartas de final Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Quem acompanhou a matéria especial "Caravana da Resistência - A Saga do Futebol Feminino no Rio Grande do Sul" já sabia das dificuldades para manter um time disputando o Gauchão. Mas jamais poderia imaginar que duas equipes simplesmente desistiram do campeonato no momento mais importante. Isso mesmo. Depois de suar para conseguir a classificação para as quartas de final, o Ijuí abriu mão de disputar o mata-mata contra o Grêmio porque suas jogadoras tem que fazer a prova do Enem.

As duas direções tentaram transferir a data dos jogos, mas não chegaram a um acordo. A opção do Esporte Clube Ijuí foi abandonar a competição. Como não ganham salário para jogar, a prioridade é o Exame Nacional do Ensino Médio. O que é compreensível, pois as meninas precisam pensar no seu futuro, que nesse momento não está no futebol.

Com a desistência, a vaga se abriu para o Rio Grande. Pelo mesmo motivo, o clube abriu mão da classificação. Pela ordem de colocação, o Sapucaiense ficou com o lugar nas quartas e encara o Grêmio. Isso mostra o amadorismo do futebol feminino. Não estamos falando da várzea, e sim do Campeonato Gaúcho, com participação da dupla Gre-Nal. Isso não pode acontecer em um momento de necessidade do crescimento da modalidade, com a obrigatoriedade de jogar competições nacionais no feminino para disputar a Libertadores no masculino a partir de 2019. O futebol feminino no estado pede socorro. Precisamos de mais apoio. Da federação, dos clubes, dos patrocinadores e de mais espaço na mídia.