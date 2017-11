O grande problema é a questão financeira. Reformar o Bento Freitas e se manter na segunda divisão ao mesmo tempo é um desafio enorme. As obras estão em ritmo lento e para ter a capacidade mínima de 10 mil lugares exigida pela CBF e poder continuar jogando em casa com o apoio do seu torcedor, a direção providenciou a instalação de uma grande arquibancada móvel localizada ao lado oposto das cabines de imprensa.

O custo é de R$ 55 mil por partida. Somando as taxas, a conta chega a R$ 80 mil. Como as rendas dos jogos estão abaixo do esperado, o prejuízo pode chegar a quase R$ 1 milhão durante a competição. Para pagar a conta e investir no time, o clube está antecipando todas as receitas possíveis, inclusive as cotas de TV do Gauchão e Série B.