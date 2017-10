O torcedor que vaiou o time depois da derrota para o Ceará não deixa de ter razão. Um clube com R$ 60 milhões de cota de TV, contra R$ 5 milhões dos adversários, tem que sobrar na Série B. Não pode sequer tropeçar. Isso que não estamos falando das demais receitas como patrocínios, sócios e marketing. Nem do conforto dos voos fretados. Com essa diferença gigantesca, não basta ser líder. É obrigação garantir o acesso com antecedência.