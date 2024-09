O fato inaceitável no pênalti marcado para o Cruzeiro contra o Inter

Uma boa arbitragem não se explica somente por erros e acertos. Em tempos de VAR, levar em conta a boa condução e o controle do jogo é fundamental para essa avaliação. Quero dizer que existem casos em que um acerto sem segurança, com demora demasiada e com boa dose de confusão dentro de campo, muitas vezes tem o poder de tumultuar uma partida muito mais do que um erro.