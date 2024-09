O Inter reclamou muito da arbitragem após o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, em partida válida pelo Brasileirão. Na figura do vice de futebol, José Olavo Bisol, o Colorado se pronunciou sobre os processos da CBF e o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo.