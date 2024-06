A vitória por 1 a 0 do Inter contra o Cuiabá foi marcada por uma atuação repleta de polêmicas de arbitragem. Nem mesmo a interferência do VAR para evitar dois erros importantes foi capaz de salvar a atuação do goiano Anderson Ribeiro Gonçalves. Até porque um jogo bem apitado não se resume apensas em lances capitais.