Após a decepcionante derrota para o Belgrano, pela Sul-Americana, no retorno aos jogos depois da parada forçada pela enchente no Rio Grande do Sul, o Inter venceu o Cuiabá em sua volta ao Brasileirão. Jogando na Arena Pantanal neste sábado (1º), o Colorado conquistou os três pontos com um triunfo de 1 a 0, com gol do lateral-direito Hugo Mallo. GZH aponta três motivos que ajudam a explicar a vitória colorada.