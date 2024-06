A divulgação do áudio do VAR da partida entre Fortaleza e Grêmio confirmou que houve uma falha de protocolo na análise do lance do pênalti de Rodrigo Ely. O árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá deveria ter traçado as linhas para verificar a posição de Tinga no momento do cruzamento. Só que isso não ocorreu.