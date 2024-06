Um erro importante parcialmente corrigido. Esse foi o balanço da atuação da arbitragem e da atuação do VAR na derrota por 2 a 1 do Grêmio contra o Flamengo. Estou falando do lance em que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti inexistente de Kannemann em cima de Bruno Henrique. O que houve no lance foi uma simulação clara do atacante.