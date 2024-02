A derrota por 2 a 1 do Inter contra o Guarany de Bagé foi a quarta partida apitada por Rafael Klein neste Gauchão. O juiz da Fifa manteve a regularidade e repetiu o bom desempenho de jogos anteriores. Foi firme no aspecto disciplinar e contou com o bom trabalho da equipe para ter decisões técnicas acertadas no Estrela D'Alva.