A vitória por 3 a 1 do Inter contra o Novo Hamburgo teve um lance polêmico. Ainda no primeiro tempo, Enner Valencia recebeu passe pelo lado esquerdo, limpou um marcador, tocou na frente e parou no segundo adversário. O árbitro Francisco Dias considerou o lance normal e mandou o jogo seguir. Discordo da decisão e considero que a penalidade deveria ter sido marcada.