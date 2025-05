Djokovic encerra parceria com Andy Murray a duas semanas de Roland Garros

"Obrigado treinador Andy por todo o trabalho duro, bons momentos e pelo apoio nestes últimos seis meses, dentro e fora das quadras. Gostei muito de aprofundar nossa amizade", escreveu Djokovic em suas redes sociais, apenas duas semanas antes do início do torneio de Roland Garros.

'Djoko' convidou o ex-tenista escocês no final da temporada passada, após encerrar o ano sem títulos no circuito da ATP e com a medalha de ouro em Paris como única conquista.

No entanto, o desempenho esportivo do ex-número 1 do mundo não melhorou desde então e as dúvidas quanto à possibilidade de alcançar recorde de 25 títulos de Grand Slam são cada vez maiores.