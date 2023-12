O Gauchão 2024 promete muitas novidades no trabalho da arbitragem. A principal delas é a aposentadoria do mais experiente juiz do Rio Grande do Sul. Mais de duas décadas depois de começar a trajetória no apito, Leandro Vuaden se despediu dos gramados na última rodada do Brasileirão para assumir a condição presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Federação Gaúcha de Futebol (CEAF/RS). Ele assume o cargo ocupado por duas décadas por Luiz Fernando Gomes Moreira.