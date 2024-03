Uma das maiores feiras do agronegócio internacional, a Expodireto Cotrijal está de volta nesta segunda-feira em sua 24ª edição. Durante cinco dias, a cidade gaúcha de Não-Me-Toque receberá visitantes de todas as partes do país e do mundo interessados em buscar novos produtos e serviços relacionados ao setor. Como já é tradição nas grandes exposições realizadas no Rio Grande do Sul, os veículos da RBS estarão presentes cobrindo o dia a dia da feira, entrevistando líderes do setor e mediando debates.