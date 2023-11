Na última segunda-feira, o repórter Marcelo Gonzatto recebeu a missão de mostrar como é o projeto que concede à iniciativa privada algumas partes do Delta do Jacuí. Desde o final dos anos 1970, a área que abrange as ilhas da Pintada e da Casa da Pólvora foi transformada em um parque estadual, com o objetivo de preservar um refúgio natural que abriga dezenas de espécies animais em meio a rios e canais.