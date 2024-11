O ex-presidente Marcelo Medeiros teve o seu carro vandalizado no Edifício Garagem do Beira-Rio. Conforme seu testemunho, o fato – inaceitável, sob qualquer ângulo de análise: trata-se de um crime que precisa ser investigado – aconteceu após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na quarta-feira (30).