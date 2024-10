É o time ideal? Não. É o possível. O Grêmio que tentava propor sem nunca conseguir acabara de perder para o Criciúma em casa. O fantasma do rebaixamento assombrou. A terceira queda, em 2021, ainda é muito recente. Um quatrilho seria inaceitável. Por medo de levar uma tunda do Botafogo, acionou-se o modo segurança no Rio. Além de não vazar, encarou o líder e semifinalista de Libertadores. Goleada de 0 a 0.