O clássico deste sábado ganhou a sua grande polêmica no finzinho da Semana Gre-Nal. Na quinta-feira (17), o vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, foi ao Sem Filtro, programa diário no YouTube de GZH, e posicionou Roger Machado de coadjuvante em sua longa e vitoriosa passagem pelo Tricolor, se comparado a Jardel ou Adilson, companheiros nos anos 1990. Brum fez até alusão a Bruno Cortez, do time de 2017. Ídolos: Luan e Maicon. Cortez, não.