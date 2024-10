Conectado ao sonho do pai, Braithwaite é a esperança de gols do Grêmio no Gre-Nal 443

Um feito que não se repete há mais de um século está ao alcance de um dos estreantes do Gre-Nal 443. Depois de 113 anos, um europeu terá a chance de voltar a marcar no maior clássico do futebol gaúcho. Uma responsabilidade que Martin Braithwaite, 33 anos, carregará ao pisar em campo no Beira-Rio neste sábado, às 16h. Com orgulho e profissionalismo, duas marcas do início de sua aventura pelo futebol brasileiro. Aliás, esse caminho inverso, da Europa para cá, representa um sonho que conecta o centroavante ao seu pai.