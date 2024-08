Gabriel Carvalho, que em 17 de agosto completou 17 anos, está no Inter desde criança. Natural de Porto Alegre, chegou aos nove no Beira-Rio. Podem apostar que, logo ali adiante, ganhará muitos pais. Do ruim ninguém reivindica paternidade, mas do candidato a craque se disputa a primazia da descoberta, da formação, da lapidação e do lançamento no grupo principal.